اندلاع حريق فى مصنع للكيماويات داخله أكثر من 100 عامل شمال شرقى الهند

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اندلع حريق هائل فى مصنع كيماويات فى منطقة صناعية بمدينة /باريلي/ بولاية /أتر برديش/ شمال شرقي الهند.



وذكرت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /السبت/ - أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى إخلاء المنطقة المحيطة من السكان كإجراء وقائى.



وتم الدفع بست سيارات إطفاء إلى موقع الحادث بهدف احتواء الحريق، وتم الإبلاغ عن وجود أكثر من 100 عامل كانوا داخل المبنى وقت اندلاع الحريق، كما تم توقيف صاحب المصنع بالإضافة إلى أربعة آخرين على صلة بالحادث.