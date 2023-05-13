اليوم السابع: الحوار الوطنى بداية جديدة للحياة السياسية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: "اليوم السابع" تستكمل سلسلة ندواتها حول المحور السياسى بـ"الحوار الوطنى".. الرئيس السيسى يوجه بإعداد حزمة من الحوافز بالمناطق الصناعية.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى

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الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى



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