اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 03:34 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة وألمانيا تبحثان الجهود للتعامل مع تهرب روسيا من العقوبات

السبت، 13 مايو 2023 03:00 ص
الولايات المتحدة وألمانيا تبحثان الجهود للتعامل مع تهرب روسيا من العقوبات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
أ ش أ

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بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة مع نظيرها الألماني كريستيان ليندنر أهمية تنسيق الجهود لمواجهة تهرب روسيا من العقوبات الغربية.
 
وأعربت الوزيرة الأمريكية -في لقائها مع ليندنر في اليابان- عن تقديرها للتنسيق الألماني الوثيق بشأن تنفيذ العقوبات الروسية وناقشت أهمية تنسيق الجهود للتعامل مع التفاف روسيا حول العقوبات المفروضة عليها، وفق بيان على موقع وزارة الخزانية الأمريكية.
 
وشدت يلين على أهمية بناء سلسلة إمداد طاقة عالمية نظيفة وآمنة ومرنة وأكدت الالتزام المشترك بشراكة قوية بشأن التعاون الضريبي العالمي.

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