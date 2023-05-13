اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 09:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المنسق العام للحوار الوطنى: مجلس الأمناء يتطلع لمزيد من قرارات العفو الرئاسى

السبت، 13 مايو 2023 09:27 م
المنسق العام للحوار الوطنى: مجلس الأمناء يتطلع لمزيد من قرارات العفو الرئاسى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
 
وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
 
وأعاد المنسق العام تاكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.
 

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

ضياء رشوان

عفو رئاسى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

4 جلسات للمحور السياسى بالحوار الوطنى غدا.. تعرف عليها

السبت، 13 مايو 2023 09:00 م

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: النظام الانتخابى به وجهات نظر مختلفة

السبت، 13 مايو 2023 08:42 م

محمود فوزي يكشف متى تستوجب قضية ما جلستين فى الحوار الوطني

السبت، 13 مايو 2023 08:43 م

ثريا عبد الجواد: "العدالة الاجتماعية" ضمن أولويات القضايا المجتمعية للحوار الوطنى

السبت، 13 مايو 2023 08:43 م

مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطنى: الهوية الوطنية على رأس مناقشاتنا فى أولى الجلسات

السبت، 13 مايو 2023 08:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة