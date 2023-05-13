"المعبودة حتحور".. كيف صورها الفراعنة على لوحة من الحجر الرملى بمتحف آثار الغردقة؟

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد ضمن القطع الأثرية الفرعونية بمتحف آثار الغردقة لوحة المعبودة حتحور، حيث أنها تعتبر من اللوحات المميزة وذات القيمة التاريخية الكبيرة، والتى صورها الفنان القديم للمعبودة حتحور معبودة مصر القديمة.. اعرف أهم المعلومات عنها وهى:

- حتحور هي معبودة مصرية قديمة عبادتها كانت واسعة الأنتشار وأطلق عليها معبودة السماء، والحب، والجمال، والسعادة، والموسيقى، والخصوبة .

- يقول وكيل الشئون الاثرية بمتحف اثار الغردقة مينا مكرم يعتقد انها المعبودة حتحور هى التي سميت قديماً بأسم "بات" ووجدت على لوحة نارمر وكان يرمز لها بالبقرة، وتارة في صورة امرأة لها أذنا بقرة.

- امتدت عبادتها ما بين مدينة الأشمونين بالقرب من الفيوم ومدينة أبيدوس، كان رمزها الصلاصل" الشخشيخة" وكانت كاهنة المعبد الخاص بها تسمى عازفة الشخشيخة أو الصلاصل كونها أيضاً ربه للموسيقى.

- كانت عندهم رمز الأمومة البارة، وفي اسمها حتحور أي بيت حور أو ملاذ حور ما يشير إلى ذلك، فهي التي أوت اليتيم حورس ابن إيزيس وأرضعته وقامت بحمايته فغدت بذلك أمًا له وللطبيعة كافة، باعتبارها رمزًا إلى السماء، ثم جعلوها راعية للموتى وأسكنوا روحها ما يزرع عند قبورهم من شجر الجميز .

- تصورو قديما أنها تجوب أحيانا الصحراء غرب النيل فى هيئة اللبؤة لحماية القبور هناك، ما زال اسمها حيًا فى اسم ثالث شهور السنة القبطية المشتق من أسمها شهر (هاتور) .