المشدد 6 سنوات لسائق توك توك لحيازته 20 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي، بمعاقبة المتهم " ح.ا.ح" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 37208 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم "ح.أ.ح" سائق توكتوك، بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده لإجراء مراقبته للتأكد من صحة المعلومات الواردة، فابصرت القوة المتهم يقوم بعملية الاتجار بالمخدرات فتم ضبطه وبحوزته علبة سجائر وتبين أنها تحتوي علي 20 قطعة حشيش، وكذلك بحوزته سلاح أبيض مطوة ، وبتقتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 39.28 جراما، والسلاح الأبيض المضبوط ملوث بآثار جوهر الحشيش المخدر ، والمتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.