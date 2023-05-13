المستشار محمود فوزى: سنناقش القضاء على كافة أشكال التمييز فى الحوار الوطنى

الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستناقش في المحور السياسي القضاء على كافة أشكال التمييز، وسيكون هناك حضور من لجان حقوق الإنسان، وسيحضرها بشكل مكثف وأساسي الجماعة الحقوقية المصرية، فضلًا عن تمثيل سياسي وحزبي أيضا

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك الجلسات سيتواجد بها الحقوقيين المهتمين بهذه القضية وأصحاب الخبرة بها، وأصحاب الصفة سيكون لهم مشاركة وأحاديث، من أجل معرفة الاستحقاق الدستوري الذي يتحدث عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وما هو موقف تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «سنناقش أيضًا قضية تحدي التعاونيات، ودي طبعا الدكتور طلعت عبد القوي سيكون أبرز المتحدثين بها، دي كلها القضايا المطروحة عندنا، الترتيبات هيعلن مدير الجلسة الوقت المحدد لكل مشارك، يجب على المشارك الالتزام بهذا الوقت ويحاول أنه يحاول يعرض وجهه نظره كاملا في خلال الوقت المحدد».