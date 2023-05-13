الصحة العراقية: ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 95 حالة بينهم 13 وفاة

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة إصابات مرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجارى إلى 95 بينها 13 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" محافظة ذى قار شهدت تسجيل النسبة الأعلى من الإصابات وبلغت 28 ثم البصرة بـ 16 إصابة ثم ميسان والنجف الأشرف وفي كل منهما 8 إصابات ثم المثنى بـ 6 إصابات وبغداد/ الرصافة بـ 5 إصابات وصلاح الدين 5 إصابات أيضاً ثم بغداد/ الكرخ وديالى ولكل منهما 4 إصابات ثم الديوانية وبابل بثلاث إصابات وكربلاء المقدسة وواسط إصابتان وإصابة واحدة فى الأنبار".

وأضاف، أنه" بالنسبة للوفيات فقد سجلت 6 منها فى ذى قار وواحدة فى النجف الأشرف والمثنى وبغداد/ الرصافة وديالى والديوانية وبابل وكربلاء المقدسة".

وتابع، أن" الأشخاص الأكثر إصابة بالمرض هم مربو الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم وكذلك العاملون في محال الجزارة (القصابون)"، مشيرا إلى، أن" ذلك لا يعني عدم إمكانية إصابة فئات أخرى، وإنما الفئات الأكثر تماسّاً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة للإصابة".

وأكد، أن" الوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقلة هي "القراد" التى تلتصق بجلد الماشية"، موضحا، أن" هذا المرض معدٍ وينتقل إلى الإنسان من خلال التماس القريب مع المصاب أو أدواته أو مع اللحوم المصابة".