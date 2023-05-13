السياحة والآثار تشارك فى احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة

كتب محمد أسعد

فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو الترويج لمصر بالخارج فى كافة الأسواق السياحية المستهدفة، شارك، أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلي القاهرة والتي نظمتها السفارة المصرية في بلجراد بالتعاون مع شركة طيران إير صربيا.

وقد شارك في حضور الاحتفالية السفير باسل صلاح سفير مصر لدى بلجراد، وعدد من شركات السياحة والسفراء المعتمدين لدى صربيا.

ومن المقرر أن تبدأ أولي رحلات هذا الخط يوم ١٥ مايو الجارى بعد توقف دام لأكثر من ٣ سنوات، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، مما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا.

كما شارك، أحمد علي في الاحتفالية الأخرى التى أُقيمت، بمقر السفارة المصرية في بلجراد، لإطلاق مجموعة من الرحلات التي ينظمها أحد كبار منظمي الرحلات الصربيين إلى مدينة مرسي مطروح إبتداء من شهر يونيو المقبل وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، عقد أحمد على، مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة على هامش زيارته، استهلها بلقاء السفير باسل صلاح سفير مصر لدى بلجراد، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الترويج السياحي لمصر في صربيا وأهمية وضع خطة للتحرك علي كافة الأصعدة فى السوق الصربي.

كما قام السفير ومدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة بلقاء Uros Kandić نائب وزير السياحة والاقتصاد الصربي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك ودراسة مقترح تبادل عدد من الزيارات علي المستوى الحكومى والقطاع الخاص لاستفادة البلدين من بدء خط الطيران الذي تم إطلاقه من بلجراد إلى القاهرة.

وعقد أحمد على، أيضاً، اجتماعاً مع Alexander Seničić رئيس اتحاد شركات السياحة الصربية Yuta لمناقشة أوجه التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا، ودراسة مقترح استضافة مصر للاجتماع السنوى للاتحاد بإحدى المدن السياحية المصرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما التقى Jiri Marek الرئيس التنفيذي لشركة إير صربيا وعدد من مسئولي الشركة، حيث تم بحث عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في استمرار تشغيل خط الطيران الجديد، ومناقشة سبل التعاون المشترك من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة واستضافة عدد من المشاهير والمؤثرين والمدونين والإعلامين من السوق الصربي لزيارة مصر، إلى جانب مقترح عقد ورش عمل مهنية بين شركات السياحة الصربية والمصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية من صربيا إلى مصر.

وفي السياق ذاته، عقد أحمد علي، العديد من اللقاءات الاعلامية المختلفة مع عدد من وسائل الإعلام التي تغطي منطقة البلقان منها قنوات التليفزيونية وصحف ومجلات، للحديث عن أهمية خط الطيران الذي تم تدشينه من بلجراد للقاهرة، وكذلك الرحلات التي سيتم تنظيمها لمدينة مرسي مطروح.