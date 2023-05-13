السعودية: ضبط 11 ألفا و549 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إيمان حنا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 11 ألفا و549 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة. وفق"واس".

وذكرت الوزارة أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري شملت ضبط 6 آلاف و344 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و741 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1464 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 627 شخصا، كما تم ضبط 87 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.