السجن المشدد 6 سنوات لـ 3 تجار مخدرات بطور سيناء وغرامة 200 ألف لكل منهم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 7 نوفمبر2022، عندما وردت معلومات الى معاون مباحث قسم طور سيناء، تفيد قيام المتهم الأول سالم عواد سليمان 62 سنة مزارع ومحمود حسين عواز 31سنة سائق ومحمد سالم عواد ومحمد حسين عواز41 سنة بتكوينهم تشكيل عصابي للايجار في المواد المخدره بمدينة طور سيناء مستخدمين سياره ملاكي وسيارة ربع نقل لترويج المواد المخدرة على عملائهم من تجار التجزئه.

وعلى الفور تم إبلاغ مدير المباحث الجنائية، والذى أمر بسرعة ضبط المتهمين بعد التأكد من صحة المعلومات وصدور إذن النيابة العامة.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم الثالث والرابع أمده المتهمين الأول والثاني بالمواد المخدرة، وسيارة ربع نقل وسياره ملاكي الأولى سياره ط ج ب 1791 ملاكي والسياره ط.ج.ط رقم 4385 ربع نقل لتسهيل وترويج المواد المخدره على عملائهم.

وعلى الفور تم إعداد كمين لضبط المتهمين ودلت المصادر السرية بتواجد المتحري عنهم بأحد المزارع بناحيه طريق رجوه بقريه الوادي ، وعلى الفور تم إعداد مأمورية ضمت ضباط مباحث القسم والقوة السرية مستخدمين سيارة أجرة لضبط المتهمين.