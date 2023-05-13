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الرئيس السيسي يتابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

السبت، 13 مايو 2023 05:30 م
الرئيس السيسي يتابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الرئيس السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الالكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

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