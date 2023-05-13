إيمان حنا

تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق مرزوق الغانم، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2023، عن الدائرة الانتخابية الثاني، وفق "القبس" الكويتية.

وأكد الغانم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه لرئاسة مجلس الأمة، مضيفاً أن لا مشكلة لديه بأن بخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم.

وقال الغانم بعد تقديمه لطلب ترشحه لانتخابات أمة 2023 عن الدائرة الثانية: اقولها بوضوح أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم، (رئاسة أم عضوية أياً كان).

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت فى الخامس من مايو الجارى، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى وحتى نهاية يوم 14 من شهر مايو الجارى.