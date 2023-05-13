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الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى

السبت، 13 مايو 2023 11:46 ص
الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
انفوجراف
انفوجراف
 
 

الدعم العيني

التموين

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

خليك واعى

خليك واعي

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