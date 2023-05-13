"التعاون الإسلامى" تدين تدخل البرلمان الأوروبى فى شئون الجزائر الداخلية

إيمان حنا

أدان الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، محمد قريشي نياس، بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، في بيان نشره بالموقع الرسمي للاتحاد.

وجاء في البيان "أعرب محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانته الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري وذلك عقب صدور توصية من البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر".

ودعا محمد قريشي نياس "البرلمان الأوروبي مجددا إلى احترام سيادة الجزائر وكل دول الاتحاد، مؤكدا تضامن الاتحاد ووقوفه مع الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وخلص البيان، إلى أنه "من غير المقبول الاستمرار في استهداف دول الاتحاد للنيل من سيادتها الوطنية".