التضخم فى الأرجنتين يتجاوز 108% فى أبريل ليسجل أعلى المعدلات فى العالم

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بلغ معدل التضخم فى الأرجنتين 108.8% على أساس سنوى فى أبريل الماضى، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الوطنى (أنديك)، وعلى أساس شهرى، بلغ التضخم فى أبريل 8.4 بالمئة فى ثالث أكبر اقتصاد فى أميركا اللاتينية، لتسجل الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم فى العالم.

ففى عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8 %، وهو أعلى رقم سنوى فى البلاد منذ عام 1991 عندما تجاوز 171 بالمئة.

وحددت الحكومة هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60 %، لكن تقريرا حديثا للبنك المركزى توقع أن يبلغ 126.4 بالمئة، وعلاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضا مع انخفاض قوى فى قيمة عملتها قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

واستقر البيزو عند 238.5 للدولار بالسعر الرسمى الجمعة، لكنه بلغ 474 فى السوق السوداء الموازية، ووقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية فى البلاد بسبب تأثير الجفاف الشديد على قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية، وهما أكبر مصدر للنقد الأجنبي.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الأرجنتين نموا بنسبة 0.2 بالمئة فى عام 2023.