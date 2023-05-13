استمرار اضطراب حركة النقل فى بريطانيا مع إضراب طواقم القطارات لمدة 24 ساعة

كتبت رباب فتحى

يواجه الركاب البريطانيون يومًا آخر من الاضطراب في السكك الحديدية، السبت، حيث تنظم طواقم القطارات إضرابًا لمدة 24 ساعة بعد إضراب السائقين الجمعة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحث الوزراء النقابات مرة أخرى على قبول عروض الرواتب ، لكن حزب العمال قال إن الحكومة "ضمنت عطلة نهاية أسبوع مليئة بالفوضى" برفضها إجراء محادثات.

وسيتم تشغيل العديد من القطارات أكثر من الأمس ولكن معظم الشبكات ستشهد خدمة محدودة للغاية حيث يضرب أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في 14 شركة تشغيل قطارات في إنجلترا.

وسيتم إغلاق عدد كبير من المحطات الأصغر من الشمال إلى الجنوب الشرقي بينما ستتوقف القطارات في العديد من الأماكن عن العمل بحلول الساعة 7 مساءً.

وأوضحت الصحيفة أنه في ويلز واسكتلندا، حيث لا توجد نزاع على النقابات ، ستتأثر الخدمات عبر الحدود فقط.

ونفت النقابات استهداف نهائي مسابقة يوروفيجن الليلة، عندما يسافر آلاف الأشخاص إلى ليفربول لحضور حدث يتم استضافته بالنيابة عن أوكرانيا.

وقالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، إنه تم اختيار يوم السبت لأنه كان آخر موعد متبقي مسموح به قانونًا بموجب تفويض الإضراب الحالي، لقد صوت الأعضاء الآن لمواصلة الإضراب لمدة ستة أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة آسليف، أمس، إنه لم يكن على دراية بأن مسابقة يوروفيجن قد وصلت للنصف النهائي ومن الممكن أن تتأثر بالإضرابات.

وحث وزير السكك الحديدية هوو ميريمان مرة أخرى قيادة النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل و آسليف على طرح عروض الأجور للتصويت الكامل ، لكن النقابات اتهمت الحكومة بعرقلة الصفقة.

ومن جانبه، قال ميك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة قيدت أيدي شركات السكك الحديدية ومنعتها من تقديم صفقة عادلة.