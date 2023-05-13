استمتع بجمال شاطئ العريش الساحر على ساحل البحر المتوسط فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين تصوير ـ حسين طلال

يقع شاطئ العريش على ساحل البحر المتوسط فى محافظة شمال سيناء، ويتميز برمال ذهبية نظيفة ومياه زرقاء نقية وأجواء معتدلة لا تُقاوم، مما يجعله واحدًا من أهم مقاصد السياحة الطبيعية فى المنطقة.

ويُعد شاطئ العريش الأنظف والأجمل والأهدأ فى مصر، حيث يطلق عليه أيضًا اسم "شاطئ ظلال النخيل الساحر"، وهو مجانى على امتداد مناطقة من "الريسة" شرق حتى "المساعيد" غربا بطول نحو 10 كيلو مترات يجمع بين الجمال والخصوصية.

يضم شاطئ العريش العديد من الأماكن الجذابة مثل شاطئ أبو صقل وشاطئ غرناطة وشاطئ الخلفاء وشاطئ الأيوبى وشاطئ ظلال النخيل وشاطئ المساعيد، وتتوفر وسائل الوصول إلى هذه المناطق عن طريق مواصلات السرفيس العامة والأجرة "التاكس".

يُعد شاطئ مدينة العريش واحدًا من الشواطئ الشعبية التى يتوافد عليها الأهالى والزوار لقضاء يومٍ ممتع على الشاطئ، أو للاستمتاع بالسهرات المفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح، ويقدم الشباب المحلى خدمات متنوعة مثل المشروبات والمظلات والشماسى بأسعار معقولة.

و لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على ساحل العريش على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة امواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ.

كما يتفنن أهالى سيناء فى تقديم خدمات على الشاطئ مستوحاه من البيئة المحلية، بينها العرائش المصنوعة من جريد النخيل لتكون مظلات للجلوس تحتها، والجلسات الأرضية المخصصة للضيوف على نظام المجالس العربية فى الدواوين البدوية، إضافة لتخصيص مساحات لممارسة الفعاليات المنوعة، كما تظهر على الشاطئ مظاهر الإعتزاز بالموروث المحلى من خلال جلسات إعداد الشاى على نار الحطب وتجهيز الأكلات الشعبية المنوعة، وصيد الأسماك بالسنارة، وركوب الخيل والجمال.

تشهد منطقة ساحل العريش حاليًا تطويرًا للمر الرئيسى الذى يمر بجوار الشاطئ، وهو أمتداد مسار " طريق رفح القنطرة" المار بمدينة العريش، أو ما يُعرف بمحور العريش الساحلى، كما يتم إجراء أعمال إزالة الرمال المتراكمة على جسم الكورنيش ورفع كفاءته، وتنفيذ أعمال الصيانة والإنارة استعدادًا لموسم الصيف.

وسبق وقدم شباب مدينة العريش مقترحًا لتطوير الشاطئ بمخطط سياحى جديد، يشمل إنشاء ممرات وكورنيش وممشى زجاجى ومساحات لممارسة رياضات المشى وركوب الدراجات والتسوق والفعاليات المنوعة.



الخيل-على-شاطئ-العريش



الشاطئ



جلسات-على-شاطئ-العريش



جمال-شاطئ-المتوسط



روعة-الشاطئ



سحر-شاطئ-العريش



شاطئ-العريش-على-ساحل-شمال-سيناء



مشهد-على-شاطئ-العريش



