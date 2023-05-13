احمِ طفلك من حرارة الصيف.. علامات الجفاف عند الأطفال وكيفية علاجها

إيناس البنا

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة من البالغين، ويتعرض الصغار الذين يعملون بجد في حرارة الصيف بشكل خاص للجفاف الناتج عن الحرارة، لذا يجب أن تتعرف على أعراض الإنذار المبكر للإجهاد الحراري ، قبل أن ترسل أطفالك إلى الخارج للتمرن أو لمجرد يوم طويل من حمامات الشمس، تعلم كيفية حمايتهم من الجفاف وأمراض الحرارة.

هنا وفقًا لموقع "healthsite"، تم إدراج علامات الجفاف عند الأطفال التي يجب على الآباء الانتباه إليها.

أعراض الجفاف عند الأطفال قد تشمل أعراض الجفاف عند الأطفال ما يلي:

الشعور بالعطش

التعب

التهيج

جفاف الفم

الشعور بالحرارة الزائدة

قد يصاب الأطفال الذين يشكون من العطش أو الشعور بعدم الراحة أو يتهيجون من الحرارة، أبعد الطفل عن الشمس وضعه في مكان بارد ومريح.



ابدأ بتشجيعهم على شرب الكثير من السوائل الباردة ، مثل الماء أو المشروبات الرياضية.



لا يُنصح باستخدام عصائر الفاكهة السكرية أو المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 % من الكربوهيدرات لأن الجسم لا يمتصها بسرعة، ويجب عليهم أيضًا إزالة أي طبقات ملابس إضافية أو معدات رياضية مرهقة.، يمكن وضع مناشف باردة ورطبة على الجلد الساخن.



إذا تم إهمال هذه الأعراض ، فقد تتطور إلى مرض حراري أكثر خطورة ، مثل الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس.

أمراض الحرارة والجفاف عند الأطفال تشنجات الحرارة هي تقلصات مؤلمة تحدث في عضلات البطن أو الذراعين أو الساقين.



يُعرَّف الإغماء الحراري بأنه الضعف أو الإرهاق أو الإغماء بعد ممارسة الرياضة في الطقس الحار.



يتميز الإرهاق الحراري بإفراط في التعرق، والتعب، والصداع، والدوخة، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء، والقشعريرة، والضعف، والعطش الشديد، وآلام العضلات، والتشنجات، ومشاكل البصر، والاحمرار، والإثارة أو التهيج، وفي الحالات الشديدة، الغيبوبة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم (عادة 104 درجة فهرنهايت 105 فهرنهايت أو أعلى) (38 درجة مئوية)، والغثيان والقيء والتشنجات والتوهان أو الهذيان والجلد الحار والجاف وفقدان الوعي والغيبوبة وضيق التنفس وانخفاض التبول أو الدم في البول أو البراز كلها أعراض ضربة شمس.