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إصابة طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة 6 أكتوبر

السبت، 13 مايو 2023 01:14 م
إصابة طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب طفل بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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