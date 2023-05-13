إصابة شخص فى حريق منزل بقرية المراشدة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم السبت، في حريق نشب بمنزل داخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.