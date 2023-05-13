اليوم السابع
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إصابة شخصين في انهيار جزئي لبلكونة شقة بالحوامدية

السبت، 13 مايو 2023 11:17 م
إصابة شخصين في انهيار جزئي لبلكونة شقة بالحوامدية أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصين نتيجة حدوث انهيار جزئي لبلكونة شقة في الحوامدية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات ،وتبين حدوث انهيار جزئي ببلكونة شقة في عقار بالطابق الثالث، مما أسفر عن إصابة شخصين.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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