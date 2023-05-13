اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 08:31 م
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إزالة 11 حالة تعد على مساحة 15 فدانا بمركز الرياض ضمن الموجة الـ 21

السبت، 13 مايو 2023 07:08 م
إزالة 11 حالة تعد على مساحة 15 فدانا بمركز الرياض ضمن الموجة الـ 21 إزالة حالة التعدي على أراضي زراعية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لازالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز الرياض،ضمن الموجه 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 15 فدانا، برئاسة اللواء هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، وبحضور المهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المركز والمدينة ،ونائب مدير أمن كفر الشيخ، ونائب مأمور مركز الرياض وجهات الولاية ورؤساء القرى.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

 

إزالة حالة التعدي على أراضي زراعية
إزالة حالة التعدي على أراضي زراعية

 

استمرار ازالة حالات تعدي بمركز الرياض
استمرار ازالة حالات تعدي بمركز الرياض

 

جانب من ازالة التعديات على الاراضي الزراعية
جانب من ازالة التعديات على الاراضي الزراعية

 

جانب من ازالة حالات التعدي بالرياض
جانب من ازالة حالات التعدي بالرياض

 


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