أعمال تشطيب بمنزل تكشف جريمة قتل منذ 8 سنوات

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من (مقاول، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب (طفل ، سن 6) فى غضون عام 2015 فقام بإستدعاء كلاً من (والدة المتغيب وشقيقها) واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجنى عليه، له معلومات جنائية) .

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بمكان العثور ولدى إستغاثة المجنى عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المصارف المائية المجاورة لمكان العثور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.