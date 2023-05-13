أسعار النفط تسجل 74.17 دولار لبرنت و70.04 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط ،74.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.04 دولار،حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%فى نهاية تعاملات أمس الجمعة،وسجلت خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالى.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن روسيا أصبحت أكبر مورّد للنفط إلى الصين والهند في مارس 2023، كما في الشهر السابق عليه.

وذكرت أوبك -في تقريرها الصادر في شهر مايو- أن روسيا وفرت نحو 18% من إجمالي واردات الصين من النفط في شهر مارس، فيما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 16% تقريبا على أساس شهري في الشهر ذاته، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بالهند، كانت روسيا أكبر مورّد للنفط للشهر التاسع على التوالي، حيث وفرت روسيا 43% من إجمالي واردات الهند من النفط في شهر مارس الماضي، في حين انخفض إجمالي واردات نيودلهي من النفط بشكل طفيف في مارس مقارنة بشهر فبراير بنسبة 3% لتصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا.