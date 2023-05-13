أستاذ الطب المهنى بعين شمس: الضغوط النفسية بالعمل تسبب الاكتئاب ونقص المناعة

كتب محمود راغب

لكل مهنة الأمراض المصاحبة لها إذا لم يتخذ الإنسان الاحتياطات اللازمة وأساليب الوقاية المختلفة التى يجب اتباعها وفقا للخطورة المحتملة للمهنة أو الوظيفة التى يقوم بها الإنسان، ومن هنا يأتي تخصص طب الصناعات والأمراض المهنية.

عيادة الأمراض المهنية ، عيادة جديدة افتتحها مستشفيات جامعة عين شمس، حيث تهدف هذه العيادة إلى الحفاظ على صحة العاملين بالمستشفيات والوقاية من أخطار مهنتهم وذلك عن طريق.

قال الدكتور عبد العزيز محمد كمال أستاذ الأمراض المهنية والطب المهنى بطب عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للطب المهنى، إن الصحة المهنية تمثل الدخل القومى لأى بلد، موضحا أن الإنتاج يعتمد على صحة العاملين وصحة العاملين تعتمد على كيفيفة الحفاظ عليها وتعزيزها والاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليها يعنى الحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج والدخل القومى، فجميع البلاد المتقدمة تهتم بصحة العاملين ويعتبروها أولولية لأنها أساس الدخل القومى لأى بلد.

وأضاف أستاذ الأمراض المهنية والطب المهنى بطب عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للطب المهنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه في كل البلاد المتقدمة في كل مكان عمل يوجد طبيب العمل هدفه الحفاظ على صحة العامل واكتشاف الأمراض المهنية مبكرا، قائلا: "مفيش مكان عمل في أوروبا إلا ويوجد فيه طبيب عمل".

وأشار إلى أن جميع المهن فيها أخطار مهنية، وأهم تعرض مشترك يؤثر على جميع العاملين بمختلف مجالات العمل الضغط النفسى والتي يكون لها تأثير سلبى جدا على العامل ، فلابد من الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين.

وأكد أن أكثر الأمراض المهنية الشائعة هي الضغط النفسى و الأمراض النفسى والضغوط النفسية هى أكثر تعرض يعانى منه العاملين فيؤثر على العامل ونفسيته وتقل قابليته للعمل ورغبته في العمل وتقل الإنتاجية وتزداد عدد أيام الغياب وعدم قدرة الشخص على العمل والتنقل من مكان لآخر ويصاب بأمراض القلب والضغط وقرح المعدة والأمراض الجلدية نتيجة التوترات

وأشار إلى أن الضغوط النفسية فى العمل قد تصيب الفرد بأزمات نفسية، واكتئاب، ومرض السكر، وقرحة المعدة، وأمراض جلدية نتيجة التوترات، وتقل المناعة، ويزيد الكورتيزون في الجسم.

وأضاف أن أى عامل يتعرض لضغط نفسى كيف يحتاج نوع من التدريب النفسى حول كيفية التعامل مع الضغوط النفسية.

وأشار إلى أن عيادة الأمراض المهنية مفتوحة لكافة العاملين بمختلف المهن الأخرى وعلى حسب الحالة إذا تم اكتشاف أن الأعراض التى يعانى منها الشخص مرتبطه بالمهنة أو طبيعة العمل يتم تحويله لعيادة الأمراض المهنية.