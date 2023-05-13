"أحمد حجازى" يحصل على لقب العمدة المثالى لعام 2023 بقرية الجوسق فى الشرقية

وقال العمدة لـ"اليوم السابع"، إنه بيلغ من العمر 46 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و تقلد المنصب قبل 5 سنوات، والتي خلالها ترشح لثلاث مرات على لقب المثالي، وذلك لحرصة المستمر علي مشاركة الاجتماعية لاهالي القرية، و حل مشاكلهم، و كذلك مشكلات المواطنين بمحيط المركز كله.

ويذكر أن الجوسق، هي من أقدم القرى بمصر، معناه لغويا القصر، وهي تمتلك أكبر رقعة زراعية علي مستوي مركز بلبيس، باكثر من 5 آلاف فدان، وبها أكثر من 26 الف مواطن، مايقرب من 13700 صوت انتخابي، بها يوجد بها المدارس لجميع المراحل التعليمية و المعاهد الأزهرية، و مركز شباب و مكتب البريد، ومعظم مكاتب الحكومية، وأن أهلها يتميزون بالترابط الطبية.