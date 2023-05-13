"أحمد حجازى" يحصل على لقب العمدة المثالى لعام 2023 بقرية الجوسق فى الشرقية

حصل أحمد حجازي عمدة قرية الجوسق، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على لقب العمدة المثالي علي مستوي المحافظة لعام 2023، من قبل وزاره الداخلية.
وقال العمدة لـ"اليوم السابع"، إنه بيلغ من العمر 46 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و تقلد المنصب قبل 5 سنوات، والتي خلالها ترشح لثلاث مرات على لقب المثالي، وذلك لحرصة المستمر علي مشاركة الاجتماعية لاهالي القرية، و حل مشاكلهم، و كذلك مشكلات المواطنين بمحيط المركز كله.
ويذكر أن الجوسق، هي من أقدم القرى بمصر، معناه لغويا القصر، وهي تمتلك أكبر رقعة زراعية علي مستوي مركز بلبيس، باكثر من 5 آلاف فدان، وبها أكثر من 26 الف مواطن، مايقرب من 13700 صوت انتخابي، بها يوجد بها المدارس لجميع المراحل التعليمية و المعاهد الأزهرية، و مركز شباب و مكتب البريد، ومعظم مكاتب الحكومية، وأن أهلها يتميزون بالترابط الطبية.
حصول عمدة الجوسق بالشرقية علي لقب العمدة المثالي (1)
حصول عمدة الجوسق بالشرقية علي لقب العمدة المثالي (2)
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