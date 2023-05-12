492 موافقة على إصدار أسهم تأسيس شركات بقيمة 26.4 مليار جنيه خلال شهرين

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير الماضي، وبلغت 231 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 10.7 مليار جنيه، مقارنة بـ270 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2022 بقيمة مصـدرة قدرها 8.2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 14.4%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 31.5%.

ووزعت الموافقات بين 225 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2023 مقابل 265 موافقة بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2022 بنسبة انخفاض 15.1% في عدد الموافقات، 7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 4 موافقات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2023 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 533.2 مليون جنيه خلال شهر فبراير لعام 2022 بنسبة انخفاض 20% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 387.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023 بلغت 492 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.4 مليار جنيه، مقارنة بـ527 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 38.8 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 6.6%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 31.8%.

ووزعت الموافقات بين 477 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 19.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وفبراير لعام 2023 مقابل 512 موافقة، بقيمة 35.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% فى عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 45.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 12 موافقة بقيمة 13.3 مليار جنيه مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات ونموًا بنسبة 29.1% بقيمة التأسيس.