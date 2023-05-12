وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -في بيان صحفي- أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.



وكان الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، والإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قواته.