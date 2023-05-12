13 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتى يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم

إيمان حنا

تقدم 13 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتى بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023، ليرتفع إجمالي المتقدمين في طلبات ترشحهم إلى 183 مرشحاً ومرشحة منذ تدشين إدارة شؤون الانتخابات عملية تسجيل المرشحين لانتخابات أمة 2023 المقرر إجراؤها 6 يونيو المقبل. وفقا لصحيفة القبس.

وتوزع المتقدمون للترشيح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى 27 مرشحاً، بينما بلغ عددهم في الدائرة الانتخابية الثانية 34 مرشحاً وانسحاب مرشح واحد، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة 29 مرشحاً، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 45 مرشحاً وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 47 مرشحاً.