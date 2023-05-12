13 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتى يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم

تقدم 13 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتى بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023، ليرتفع إجمالي المتقدمين في طلبات ترشحهم إلى 183 مرشحاً ومرشحة منذ تدشين إدارة شؤون الانتخابات عملية تسجيل المرشحين لانتخابات أمة 2023 المقرر إجراؤها 6 يونيو المقبل. وفقا لصحيفة القبس.
وعلى صعيد إجراءات التصويت فى الانتخابات المقبلة، أعلن المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية فى وزارة الداخلية الكويتية العميد الحقوقى صالح الشطى، أن القيود الانتخابية، التى سيجرى التصويت من خلالها بانتخابات مجلس الأمة 2023، هى القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم 6 أبريل الماضى، مشيراً إلى أن تلك القيود جرى تحصينها.
وأفاد الشطى بأن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.
وأوضح بخصوص ما يُتداول بشأن البطاقة المدنية أن القيود الانتخابية أنشئت فى المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً إلى البيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التى وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، والثابت فيها عنوان السكن.
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