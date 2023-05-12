اليوم السابع
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يا مين يعيش.. ضبط هارب من 256 سنة حبس فى القاهرة

الجمعة، 12 مايو 2023 11:07 ص
يا مين يعيش.. ضبط هارب من 256 سنة حبس فى القاهرة حملة أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة مقاولات ، مقيم بمحافظة الجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه فى 178 حكم حبس جزئى ومستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى مدة حبس 256 سنة و5 شهور، حال تردده على إحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
 
 

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