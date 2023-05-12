وفاة شخص فى ظروف غامضة بموقف الفردوس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

توفى شخص فى ظروف غامضة فى موقف الفردوس بمحافظة الإسماعيلية بسبب سقوطه على الأرض بالموقف وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط شخص على الأرض مغشيا عليه أثناء تواجده بموقف سيارات الفردوس دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ وبفحص المصاب تبين أنه متوفى ويدعى رجب السيد كامل 35 عام مقيم بالشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.