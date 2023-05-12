وزير الخارجية السعودى يبحث تطوير العلاقات مع جواتيمالا

إيمان حنا

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بل تطوير التعاون مع جواتيمالا، وذلك خلال لقاء جمعه مساء أمس، مع وزير خارجية جمهورية جواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، خلال زيارته الرسمية لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الكاريبي. وفق صحيفة عكاظ.

وجرى خلال اللقاء أيضا مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية غواتيمالا هيثم المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.