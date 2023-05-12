وزير الاتصالات يواصل عقد لقاءات مع مسئولين ألمان لجذب استثمارات لمصر

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نيلز أنين وزير الدولة للتعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، فى العاصمة الألمانية برلين، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى

تناول اللقاء استعراض مشروعات التعاون الحالية بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ؛ والتى تشمل مشروع دعم الابتكار فى الإدارة العامة، والتعاون لإنشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية.

وتم التطرق إلى الخطط التنفيذية التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار فى التعهيد.



وزير الاتصالات مع وزير الدولة للتعاون الاقتصادي الألماني

حضر اللقاء وزير مفوض يمنى عثمان نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة مصر فى برلين، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع اودو فيليب وزير الدولة للاقتصاد؛ بحث خلاله آليات دفع سبل التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض المقومات التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرز التطورات التى يشهدها، وتسليط الضوء على ما يحظى به القطاع من كوادر شابة متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى للعمل فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق المحلية والعالمية.



لقاء وزير الاتصالات مع مسئولين ألمان لبحث جذب استثمارات لمصر

وفى سياق متصل؛ زار الدكتور عمرو طلعت مركز فيرنرWerner للتجربة والابتكار للصناعة 4.0 وهو مركز بحثى يركز على تقنيات المستقبل بهدف تطوير ابتكارات للمنتجات الصناعية، واطلع "طلعت" على عروض توضيحية للأتمتة والروبوتات والأمن السيبرانى والبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وحالات استخدام التمويل الإلكترونى، واستخدام صناعة التوأم الرقمي.



زيارة وزير الاتصالات لمركز فيرنر في ألمانيا

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ستيفان كون الرئيس التنفيذى لمراكز الابتكارات الهندسية فى ديتيكون DETECON المتخصصة فى الإدارة والاستشارات التكنولوجية فى هذا المجال لبحث فرص التعاون فى مجال تقنيات الجيل الصناعى الرابع "4.0"، وذلك بحضور المهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وبيورن مندن الرئيس الاقليمى لديتكون فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمير عبد العظيم الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذى لفرع الشركة بمصر.

هذا وقد شارك الدكتور عمرو طلعت فى مائدة مستديرة مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى ‏EMA؛ تم خلالها تسليط الضوء على النمو الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وأبرز المشروعات التى يتم تنفيذها، وفرص التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كلا البلدين. كما تم بحث التعاون فى صناعة التعهيد بمصر، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى برلين.

يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى ‏EMA تضم مجموعة من رجال الأعمال وتهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدولى بين ألمانيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.



لقاء وزير الاتصالات مع مسئولين بوزارات الاقتصاد في ألمانيا

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت ومسئولى الشركات؛ تم خلاله استعراض أبرز المبادرات والبرامج التدريبية التى تم إطلاقها فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار، وجهود الوزارة لتشجيع الاستثمار فى مراكز البيانات، كما تم استعراض أهم مشروعات التحول الرقمى التى يتم تنفيذها بمصر، والمقومات التنافسية لمصر والتى أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات فى صناعة التعهيد.

كذلك حضر الدكتور عمرو طلعت ملتقى بحضور أعضاء من البرلمان الألماني، وعدد من الغرف والاتحادات الألمانية المتخصصة، ورحب الجانب الألمانى بتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة التحول الرقمى والاستفادة من القدرات البشرية المصرية والتقدم التكنولوجى بألمانيا.



لقاء وزير الاتصالات واودو فيليب وزير الدولة للاقتصاد الألماني

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور شميم رأفت الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة Zero 360 المتخصصة فى تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الابتكار لمؤسسات القطاع الخاص والحكومى، وتم بحث التعاون فى إنشاء مركز للإبداع فى الخدمات الرقمية فى إطار مشروع الابتكار فى الإدارة العامة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ؛ حيث سيوفر المعمل حلول تكنولوجية متكاملة بما فى ذلك التكنولوجيات المساعدة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.



لقاءات مستمرة لوزير الاتصالات مع المسئولين في ألمانيا

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو، ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.