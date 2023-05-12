ورش ومسابقات لدعم السياحة فى المؤتمر العلمى بكلية السياحة والفنادق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للأقسام العلمية بكلية السياحة والفنادق، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد الكلية، والدكتورة هبة مهران وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مايكل مجدي زكي إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد سليمان، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتقول الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، إنه شهد المؤتمر مناقشة أبحاث لطلاب الدراسات العليا بقسم الدراسات الفندقية والسياحية والإرشاد السياحى، وعقد ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى والانتحال العلمي، ألقاها الدكتور مايكل مجدي زكي إبراهيم، كما أقيم على هامش المؤتمر معرض خاص بقسم الإرشاد السياحى، ومعرض أنشطة ترويجية للمنتج السياحى المصرى.

وتضيف عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، إنه صاحب المؤتمر العديد من الأنشطة الطلابية، من بينها محكى عن تاريخ الأقصر، و إجراء مسابقة لطلاب قسم الدراسات الفندقية عن أفضل طبق سلطة صحى وبلغ عدد المتسابقين 12 طالب وطالبة، كما تضمن المؤتمر عدد من الجلسات العلمية للأقسام المختلفة بالكلية، وعرض نماذج لمشروعات التخرج لطلاب قسم الدراسات السياحية، وعرض أبحاث طلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر أن المؤتمر له أهمية خاصة كونه يأتي في إطار سعي الجامعة للتكاتف مع الجميع من أجل صناعة السياحة، وتعظيم دورها الاقتصادي واستدامتها، مع الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التي تتميز بها محافظة الأقصر، مضيفاً إنه ينتظر من الطلاب الكثير لخدمة القطاع السياحي في مصر بشكل عام والأقصر خصوصاً لاسيما وأن السياحة تعد مصدر من مصادر الدخل القومي، لافتاً إلى أن الطلاب والباحثين في مجال السياحة أمامهم فرص عظيمة كون كليتهم تقع في محافظة الأقصر العريقة.



الأنشطة بالمؤتمر العلمى بكلية السياحة والفنادق بالأقصر



المؤتمر العلمى بكلية السياحة والفنادق بالأقصر



أنشطة طلبة الكلية فى المؤتمر العلمى الثانى



رئيس الجامعة مع طلبة سياحة وفنادق الأقصر



مسابقات فى الطهى داخل كلية السياحة والفنادق



مسابقة لأفضل طبق سلطة فى المؤتمر بالكلية



ورش المؤتمر العلمى بكلية السياحة والفنادق بالأقصر



ورش ومناقشات ومسابقات لدعم صناعة السياحة بالأقصر









