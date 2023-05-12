واشنطن: نتطلع لاتخاذ خطوات لتعميق التعاون الأمني والشراكة مع الهند

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تطلعها لإتخاذ خطوات لتعميق التعاون الأمني والشراكة مع الهند، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودي" للولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية أدلى بها " فيدانت باتيل " نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن ونشرت اليوم الجمعة .

وقال باتيل "إننا نتطلع لزيارة رئيس الوزراء الهندى للولايات المتحدة الأمريكية، ونتطلع كثيرا لاستضافته وأعضاء الحكومة الهندية لأن هناك شراكة هامة بين الولايات المتحدة والهند ونتطلع لاتخاذ خطوات لتعميق هذه الشراكة " .

واعتبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الزيارة الرسمية ستتيح فرصة كبيرة للتحدث بشأن عدد من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعميق التعاون الأمنى بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة أيضا بحث القضايا المتعلقة بالتجارة وأزمة المناخ وعدد من المجالات الأخرى.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن فى وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة قرينته سيستضيفان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الشهر القادم التي تتضمن مأدبة عشاء رسمية يوم 22 يونيو القادم، وأن هذه الزيارة ستدعم الشراكة الوثيقة بين البلدين وستعزز إلتزامهما بالعمل لكى تكون منطقة الاندو / باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة وآمنة، وذلك بالإضافة إلى تأكيد عزمهما على العمل من أجل رفع مستوى الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة في مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء.