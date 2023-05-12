"نشر صورا لرأسه المقطوع".. سجن رجل في بريطانيا أشاد بمقتل معلم فرنسي

وكالات

أصدرت محكمة بريطانية الخميس، حكما بالسجن لخمس سنوات ونصف السنة بحق رجل أشاد بمقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي ونشر صورا لرأسه المقطوع.

وعن تفاصيل هذه القضية، فقد تمت إدانة أجمال شاهبال (41 عاما) في مارس الماضي بمحكمة برمنغهام لنشره تغريدات تشجع على "ارتكاب أعمال إرهابية أوالإعداد لها أو التحريض عليها"، حيث كان شاهبال وصف عبر تغريدات في "تويتر" قاتل باتي، وهو معلم فرنسي قطع رأسه في أكتوبر 2020، بأنه "شجاع مثل الأسد".

ونشر أيضا صورة لرأس باتي المقطوع في الشارع معلقا عليها بالقول إن "الوقح ارسل إلى الجحيم".

وخلال النطق بالحكم، قال القاضي ميلبورن إنمان: "لقد عبرت عن ايديولوجية إسلامية متطرفة تضمنت القتل المباشر أو قطع رأس أي شخص يعتقد بأنه ارتكب التجديف ضد دينك".

وجرى اعتقال شاهبال في مارس 2021 في منزله في نوتنغهام بعد تغريدات دعم فيها حزبا سياسيا في باكستان يدعم قتل من يفترض أنهم مجدفون، فيما نشرت بعض هذه التغريدات على حسابه العام في سبتمبر 2020، بعد يوم من هجوم ثان استهدف مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة.

وخلال محاكمته، أوضح شاهبال أنه يقوم بإعادة نشر وجهات نظر أشخاص آخرين "للحصول على المزيد من المتابعين".