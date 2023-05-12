مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "نقوش معاصرة" بمشاركة 24 عمل فنى

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمى، معرضًا فنيًّا بعنوان " نقوش معاصرة"، وذلك الفترة من 14 – 21 مايو الجارى، ببيت السنارى بالسيدة زينب بالقاهرة.

يفتتح المعرض فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية.

ويشتمل المعرض على 24 عملاً فنيًّا راقيًّا يجمع بين الرؤية التشكيلية وجماليات الحرف سواء كان منقوشًا أو مكتوبًا، إذ يضم المعرض لوحات خطية وأعمال خزفية وتشكيلات رخامية تتنوع فيها الرؤى الفنية بين الحداثة والأصالة.. بين المعاصرة والمحافظة على الموروث.. وأخيرًا التطوير وهو السمة الرئيسية لأعمال المعرض.

يلقى المعرض الضوء على التجربة الفنية الرائدة والمتميزة لمجموعة من الفنانين العرب والأجانب المعاصرين، حيث يتضمن مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة من الفنانين التشكيليين من مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وتشارك فى المعرض الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهى فنانة تشكيلية وكاتبة ومنتجة أفلام، وهى سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، واحدة من رواد العمل الثقافى والفنى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل من خلال تأسيسها لمؤسسة أناسى للإعلام بالتعاون مع شقيقتيها الشيخة عوشة والشيخة شمسة على نشر الثقافة والإبداع الفنى من خلال إقامة المعارض الفنية وإنتاج الأفلام الوثائقية وتنظيم الحلقات النقاشية. شاركت الفنانة فى العديد من المعارض الفنية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واسبانيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمجر (هنغاريا)، واختير عملها الفنى "كيرم استيشن" ليكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد الوطنى 2014. حصدت الفنانة العديد من الجوائز المحلية والعالمية مثل: جائزة المرأة العربية لعام 2015، وجائزة مهرجان العين السينمائى عام 2021.

كما يشارك فى المعرض الفنانة أنتونيلا ليونى وهى فنانة إيطالية تقيم فى القاهرة، حاصلة على دبلوم دراسات عليا فى الفن الآسيوى وفنون العالم الإسلامى من جامعة هولواى بلندن والمتحف البريطانى، وماجستير فى الفنون الجميلة للرسم الصينى فى ميلانو، ودبلوم فى فن الخط العربى والزخارف بأكاديمية الخليل أغا بالقاهرة. شاركت الفنانة فى العديد من المعارض والمشاريع فى الأردن ومصر وباريس وبلجيكا وإيطاليا والكويت والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والمغرب وعُمان.

ويشارك من مصر اثنين من الفنانين هما: الفنانة هبة حلمى وهى فنانة تشكيلية مصرية، ومصممة جرافيك وخزافة. نظمت الفنانة العديد من المعارض لأعمالها الفنية بمصر، كما شاركت فى العديد من المعارض الفنية الدولية فى بريطانيا والنمسا. قامت الفنانة بتأليف كتاب "جوايا شهيد- فن شارع الثورة المصرية"، ورواية بعنوان "بنت الحقيبة".

وأخيرًا يشارك الفنان إسماعيل عبده من مصر بعدد من اللوحات الحروفية، وهو فنان تشكيلى مصرى، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الأزهر، وهو عضو فى النقابة العامة للخطاطين المصريين، واللجنة العليا لملتقى القاهرة لفن الخط العربى، وينتمى الفنان إسماعيل عبدو إلى مدرسة التشكيل والتطوير مع الحفاظ على الأصولية ذات الموضوعية فى إطار الرؤية الجمالية المجمع عليها.