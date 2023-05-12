مقتل شاب بطلق خرطوش على يد جاره في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه؛ متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول حماده ف م 35 سنة، مقيم مركز ديرب نجم، مصابا بطلق خرطوش بمنطقة البطن، وتوفى بعد ساعات من وصوله متأثرا بإصابته.