مقتل شاب بطلق خرطوش على يد جاره في الشرقية

لقى شاب مصرعه؛ متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول حماده ف م 35 سنة، مقيم مركز ديرب نجم، مصابا بطلق خرطوش بمنطقة البطن، وتوفى بعد ساعات من وصوله متأثرا بإصابته.
وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.
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