مصرع طفل صدمه توك توك بمركز مطاى في المنيا

لقي طفل مصرعه صدمه توك توك بدون بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بطفل أثناء عبوره الطريق بقرية بني عمار بالوحدة المحلية لإبوان في مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، أفادت أنه أثناء عبور الطفل بالطريق صدمه التوك توك، ونتج عن ذلك مصرعه وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي بمطاي، وتم التحفظ علي التوك توك وسائقه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.