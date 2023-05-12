مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي غرب مركز العدوة، شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخص يبلغ من العمر 65 عاما مقيم بقرية القايات التابعة لمركز العدوة، في حادث تصادم توك توك بتروسيكل، بالطريق الصحراوي الغربى.

تم نقل الجثمان لمستشفى العدوة المركزى، والتحفظ علي المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة اثنتين آخريين إثر تناول حبة حفظ الغلال والسولار فى 3 مناطق متفرقة فى المنيا.

حيث شهدت إحدي قري مركز مغاغة، مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 26 ستة، تناولت الحبة القاتلة بسبب خلافات أسرية.

فيما أصيبت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة بإعياء وتقلصات معوية عقب تناولها قرص حفظ الغلال، تم إجراء الإسعافات العاجلة لها بمستشفى العدوة ونقلها لقسم السموم بمستشفى المنيا العام للعلاج.

فيما أصيبت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة، بإعياء وتقلصات ادعاء تناول مادة كيماوية " سولار"، تم إجراء الإسعافات العاجلة لها.

تحررت محاضر شرطة بالوقائع الثلاثة وتم انتداب الطب الشرعي لاستبيان حالة الوفاه والتحقيق في الوقائع الثلاثة .

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بدون لوحات معدنية بطفل أثناء عبوره الطريق بقرية بني عمار بالوحدة المحلية لإبوان في مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، أفادت أنه أثناء عبور الطفل بالطريق صدمه التوك توك، ونتج عن ذلك مصرعه وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي بمطاي، وتم التحفظ علي التوك توك وسائقه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.