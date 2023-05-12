اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 12 مايو 2023 12:16 م
مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول "  مكرم ش ع" 22 عاما، مقيم البيوم  مركز الزقازيق ،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية، بنطاق مدينة منيا القمح، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، حيث صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 

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