اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه كلارك أثناء عمله بالشرقية

الجمعة، 12 مايو 2023 12:46 م
مصرع شاب صدمه كلارك أثناء عمله بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى عامل  مصرعه، بعدما صدمه كلارك أثناء العمل أمام أحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "  محمد ع "  20  عاما، مقيم  نطاق مركز بلبيس،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات  الأولية  حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث إصطدام كلارك به أثناء العمل أمام إحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 



 

 


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