مش بس الحلويات.. أطعمة مالحة قد تلحق الضرر بأسنانك

كتبت إيناس البنا

عادة ما نرجع تلف الأسنان إلى الأطعمة السكرية، هذا لأن السكر يقال إنه يتحد مع البكتيريا الموجودة في الفم، مما يؤدي بدوره إلى تكوين حمض يسبب تسوس الأسنان.ومع ذلك، فإن الأطعمة اللذيذة والوجبات الخفيفة يمكن أن تضر أيضًا بصحة فمك، وخاصة أسنانك؟ وفقا لموقع OnlyMyHealth نتعرف على تأثير الأطعمة غير الحلويات على أسنانك.

هل الأطعمة المالحة تضر الأسنان؟



الأطعمة المالحة يمكن أن تسبب تسوس الأسنان، هذه الأطعمة ليست بالضرورة ضارة لك باعتدال، ولكن تناولها بشكل متكرر أو بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ".

وفقًا للتقرير، غالبًا ما تحتوي الأطعمة المالحة على النشويات، والتي تتحلل إلى سكريات في الفم، عندما تتغذى البكتيريا في الفم على هذه السكريات ، فإنها تنتج حامضًا يمكن أن يضعف مينا الأسنان ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأطعمة المالحة، مثل تلك اللزجة أن تعلق في الأسنان وتوفر بيئة خصبة للبكتيريا ، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان".

الأطعمة المالحة قد تكون ضارة بأسنانك

فيما يلي قائمة بالأطعمة المالحة الضارة بالأسنان:

رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المقرمشة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من النشا ويمكن أن تعلق في الأسنان

المقرمشات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ويمكن أن تتحلل إلى سكريات في الفم

المعجنات والفشار التي غالبا ما تكون مغطاة بالسكر أو الكراميل

الصلصات والتوابل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الكاتشب وصلصة الباربكيو

الخضراوات المخللة والأطعمة الحمضية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت

الأطعمة المعلبة أو المصنعة التي قد تحتوي على السكريات المضافة أو المواد الحافظة

الأطعمة المالحة اللزجة أو اللزجة ، مثل لحم البقر المقدد أو الفواكه المجففة ، التي يمكن أن تعلق في الأسنان وتؤدي إلى تسوس الأسنان

ومع ذلك ، ليست كل الأطعمة المالحة ضارة بالأسنان بنفس القدر، "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة الكربوهيدرات ، مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك ، تقل احتمالية إسهامها في تسوس الأسنان من تلك التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والسكر ، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات" .

كيف تحافظ على صحة الفم؟



تمامًا مثل الطريقة التي تعتني بها بقلبك ودماغك ورئتيك وكبدك ، من المهم العناية بصحة فمك، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تعد صحة الفم مؤشرًا رئيسيًا للصحة العامة والرفاهية ونوعية الحياة، حيث تعد أمراض الفم من أكثر الأمراض غير السارية شيوعًا في جميع أنحاء العالم

بشكل عام ، فإن أفضل طريقة لمنع تسوس الأسنان هي ممارسة نظافة الفم الجيدة ، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام ، والحد من تناول الأطعمة السكرية والنشوية ، سواء كانت حلوة أو مالحة."