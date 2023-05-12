مسرح قصر حسن فتحي بالأقصر يستضيف فعاليات عرض "شلباية" لشباب الصعيد

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات عرض مسرحى بعنوان "شلباية" داخل قصر ثقافة حسن فتحي، وذلك بإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون ألفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جانبه يقول المخرج أحمد يوسف الجمل مخرج العرض المسرحى "شلباية" إنه تم تقديم فعاليات العرض فى مسرح قصر ثقافة حسن فتحى بعد تطويره الشامل مؤخراً، موضحاً أن العرض من تأليف بكرى عبد الحميد، وإخراجه وأشعار خالد حلمى الطاهر، وألحان شيماء النوبي، وإستعراضات مصطفى برعي، وسينوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، ومخرج منفذ رامز ثابت، ومخرج مساعد محمود ألفار، وغناء أشرف القنأوي، حيث يقدم العرض على مسرح القرنة بالأقصر فى ألفترة من 11 مايو الجارى ولمدة أسبوع كامل.

فيما شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر، فعاليات العرض المسرحى "حلول الحارس"، ضمن عروض التجارب النوعية المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يتنأول العرض صرخة جماعية رافضة لسرقة وبيع الآثار والتاريخ والحضارة المصرية الأعظم مقابل أى مبررات ومقأومة الجهل والعودة للهوية.

وألقى العرض المسرحى "حلول الحارس" الضوء على المتغيرات الاجتماعية فى مجتمع صغير بغرب النيل بمدينة الأقصر فى فترة الثمانينيات بالقرن الماضى، مستعرضاً لبعض من المفردات المجتمعية ذات الخصوصية لمجتمع الأقصر، حيث أن العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون ألفنية برئاسة ألفنان أحمد الشافعي، ويقدمه ألفرع ضمن النشاط المسرحى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي.

والعرض المسرحى "حلول الحارس" لمناقشة سرقة الآثار، من تأليف وأشعار أسامة البنا، ديكور وأزياء الدكتورة داليا صالح فرح، وغناء حسام حسني، وموسيقى الدكتور رأفت موريس، وسينوغرافيا الدكتورة داليا فرح، وإخراج أشرف النوبي، ويضم فريق العمل سنبل فهمي، أشرف أنور، هاجر محمد، هشام حسين، يوسف سمير، حمزة عبدالرحيم، أسماء أبو حجر، عبدالعاطى النجدي، عبد الرحمن الشنتيري.