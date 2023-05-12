اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 03:31 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: العمل على قدم وساق لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الجمعة، 12 مايو 2023 03:00 م
محافظ الإسكندرية: العمل على قدم وساق لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جانب من الإجتماع
الاسكندرية جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، حيث كلف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بعقد اجتماع بقاعة مؤتمرات مركز برج العرب.
 
حيث ضم الاجتماع كافة الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وأعضاء مؤسسة "حياة كريمة" ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، والعقبات التى تواجه منفذى المبادرة والعمل على حلها.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" فى قطاعات الصرف الصحى، ومياة الشرب، والغاز الطبيعى، الكهرباء، ونقاط الاسعاف، والطرق الخارجية الرئيسية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)، والوحدات الصحية، والمجمعات الحكومية، ومراكز الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، حيث تم التوجيه بدفع العمل والالتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى انضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.
 
وفى ختام الاجتماع وجهت عازر، الشكر لكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، لافته إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.
 

 


الاسكندرية

حياة كريمة

برج العرب

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