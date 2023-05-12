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أكرم القصاص
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مجلس الوزراء السودانى: تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية

الجمعة، 12 مايو 2023 08:53 م
مجلس الوزراء السودانى: تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية مطار الخرطوم
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء السوداني عن تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة إلى السودان وهى مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال تلك المساعدات بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها المجلس لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء أمس الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 
وأهاب المجلس بكل المنظمات التطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين.

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