متهمان بسرقة سيارات فى القاهرة يعترفان بتقطيعها وبيعها لتجار الخردة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة 3 سيارات في القاهرة، أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع، وأضافا أنهما يقطعان السيارات، لبيعها لتجار الخردة، وتقسيم حصيلة بيع المسروقات بينهما.

وأضاف المتهمان أنهما يسرقان السيارات المركونة بالشوارع العامة، وضبط بحوزة أحدهما عددا من المفاتيح المصطنعة المستخدمة في ارتكاب جرائم السرقة، كما ضبط بحوزة المتهم الآخر كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها للاتجار بها، وأرشدا عن سيارة مسروقة بحوزتهما كانا يستعدان لبيع أجزائها لتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم الكشف عن نشاط المتهمين، بعد أن تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجل خطر، بحوزته (عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، باستخدام المفاتيح المضبوطة ، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع .

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار- مبلغ مالى - ميزان حساس) ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقي أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق..