ما هى أهمية كارت الفلاح للمزارعين ؟

كتبت أسماء نصار

بذلت الدولة جهودا كبيرة للتحول الرقمي لخدمة الفلاح، حيث الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلاً عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.

وفى التقرير التالى نتعرف على اجراءات استخراج كارت الفلاح:

‏‎1- الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

‏‎2- سحب استمارة الحيازة الالكترونية بالمجان.

‏‎3- احضار صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح .

‏‎4- احضار صورة للحائز تشمل كافة المعلومات التى يحوزها سواء أراضى أو أو مشروعات انتاج داجنة او حيوانًا أو مصانع اعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

‏‎5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصى.

‏‎6- لا يتم استخدام الكارت الا لصاحبه فقط.

‏‎7- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعى.