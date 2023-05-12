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لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: زيادة مساحة القمح 350 ألف فدان العام المقبل

الجمعة، 12 مايو 2023 10:59 م
لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: زيادة مساحة القمح 350 ألف فدان العام المقبل اللواء هشام الحصرى
الأمير نصرى

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قال اللواء هشام الحصرى مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى زيادة المساحة المزروعة من القمح الآن هى الدولة بالتعاون مع المزارع، لافتا إلى أن اليوم مع زيادة السعر وارتفاعه لـ 1500 جنيه يكاد يكون السعر العالمى أو القريب منه.
 
وأضاف هشام الحصرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه خلال العام القادم سيتم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح من 300 ألف إلى 350 ألف فدان، فضلا عن توفير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مع توفير السماد بشكل مدعم للمزارع.
 
أوضح هشام الحصرى أن الرئيس السيسى وضع خطة استباقية لزراعة القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكل ذلك سيصب فى مصلحة الوطن.

القمح

زراعة القمح

الرئيس السيسى

الزراعه

التاسعة



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